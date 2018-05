Aufschwung in der Eurozone intakt

Das Wachstum hat sich deutlich verlangsamt - © dpa

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den Aufschwung in der Eurozone trotz der jüngsten Reihe schwacher Konjunkturdaten nicht für gefährdet. Es gebe nach wie vor eine robuste und breit angelegte wirtschaftliche Expansion, teilte die EZB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsbericht mit.