Auftakt-Out von Haider-Maurer in Barcelona gegen Carballes

Andreas Haider-Maurer seit Comeback weiter sieglos - © APA (Archiv)

Der Niederösterreicher Andreas Haider-Maurer wartet weiter auf seinen ersten Sieg auf der Tennis-ATP-Tour seit seinem Anfang Juni des Vorjahres gestarteten Comeback. Der 31-Jährige unterlag am Dienstag in der ersten Runde von Barcelona dem Spanier Roberto Carballes Baena 2:6,4:6. Der in der Weltrangliste auf Platz 420 liegende Haider-Maurer war per “protected ranking” in den Hauptraster gekommen.