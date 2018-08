Auftakt-Out von Murray in Cincinnati gegen Pouille

Auftaktniederlage für den früheren Weltranglistenersten - © APA (AFP/Getty)

Der zweifache Tennis-Olympiasieger Andy Murray ist am Montag in seinem vierten Turnier nach seinem Comeback in der ersten Runde ausgeschieden. Beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati unterlag der mit einer Wildcard versehene Schotte dem als Nummer 16 gesetzten Franzosen Lucas Pouille 1:6,6:1,4:6. Vorvergangene Woche hatte der 31-jährige Murray in Washington das Viertelfinale erreicht.