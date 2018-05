Gerald Melzer erwischte einen schlechten Start - © APA

Gerald Melzer ist beim mit 486.145 Euro dotierten ATP-Tennisturnier in Istanbul in der ersten Runde ausgeschieden. Der 27-jährige unterlag am Dienstag im ersten Aufeinandertreffen mit dem Brasilianer Thiago Monteiro nach 1:43 Stunden mit 2:6,6:3,1:6.