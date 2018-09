Aus für Kasperl und Pezi: Das Wiener Urania-Puppentheater schließt

Die letzte Vorstellung findet im April 2019. - © APA/HELMUT FOHRINGER/Archiv

Kasperl und Pezi gehen in Pension: Nach 68 Jahren schließt das Puppentheater in der Wiener Urania. Da Direktor Manfred Müller im kommenden Jahr in den Ruhestand tritt und bisher kein Nachfolger, der das Unternehmen auch kaufen würde, gefunden wurde, wird die kommende Saison die letzte sein, teilte Müller in einer Aussendung am Montag mit. Die letzte Vorstellung findet am 28. April 2019 statt.