Aus für Ueberreuter-Druckerei in Korneuburg – 50 Betroffene

Laufende Aufträge würden noch fristgerecht fertiggestellt, Lieferantenbestellungen vorausbezahlt und offene Verbindlichkeiten beglichen, so das Unternehmen. Der Kostenzdruck war zu groß, die geplante Sanierung klappte nicht.

Nun wurden die Mitarbeiter und Kunden über die bevorstehende Schließung informiert. “Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir haben in den vergangenen Jahren alles versucht, um den Betrieb, der sich seit über 160 Jahren im Besitz unserer Familie befindet, wieder in die Wirtschaftlichkeit zu führen. Schlussendlich war aber der wirtschaftliche Druck in der Branche zu groß und die Billigkonkurrenz zu stark”, daher sei die Werkschließung die einzige Option gewesen, schrieben Matthäus und Maximilian Salzer, geschäftsführende Gesellschafter, in einer Mitteilung.

Zur Aufrechterhaltung des Betriebs waren wiederholt Kapitalmaßnahmen aus dem Umfeld der Gesellschafter notwendig geworden. Im März 2017 wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingeleitet. Das zeigte zwar kurzfristig positive Effekte, langfristig blieb aber der Erfolg aus.

Die Eigentümerfamilie erklärte, dass bis Ende August auch noch neue Aufträge angenommen würden, sofern diese bis Oktober zu produzieren sind. Bestellungen bei Lieferanten werde das Unternehmen pünktlich bezahlen, alle noch offenen Verbindlichkeiten aus dem operativen Geschäft würden bis Ende September beglichen. Die Mitarbeiter würden gemäß ihren Dienstverträgen weiterbezahlt.

Die Betriebsschließung beziehe sich ausschließlich auf die Druckerei Ueberreuter Print & Packaging in Korneuburg, wurde bekräftigt. Weder sonstige Beteiligungen von Matthäus und Maximilian Salzer noch zuordenbare Marken oder der gleichnamige Ueberreuter Verlag seien betroffen.

Die Druckerei Ueberreuter zählt zu den größten Bogenoffsetbetrieben in Österreich. Am Standort Korneuburg werden u. a. Kundenmagazine, Periodika, Produktkataloge, Sicherheitsdrucke, Werbedrucksorten, sowie Etiketten, Faltschachteln und auch Folienprägungen produziert.

