Aus heiß wird heißer: Wasserrettung Salzburg in erhöhter Alarmbereitschaft

Am heutigen Montag scheint verbreitet die Sonne und es ist heiß. Das hochsommerliche Wetter setzt sich am Dienstag fort. Verbreitet scheint die Sonne, auch wenn sich am Nachmittag ein paar Quellwolken entwickeln. Aber nur vereinzelt kommt es im Bergland zu lokalen Wärmegewittern.

Gnadenlose Hitzewelle in Salzburg

Auch am Mittwoch knallt die Sonne unerbittlich vom Himmel herunter, Wolken sind kaum zu sehen. Die Temperaturen klettern bis auf 35 Grad. Nach einem sehr sonnigen Donnerstagvormittag setzt am Nachmittag verbreitet verstärkte Quellwolkenbildung ein. Damit steigt in vielen Regionen die Gewittergefahr an. Der Start ins Wochenende wird auf jeden Fall heiß, das Risiko für Gewitter steigt jedoch weiter erheblich an.

Wasserrettung in Alarmbereitschaft

An den sommerlichen Wochenenden sind die Wasserrettungsstationen in Salzburgs Strandbädern ständig besetzt, um im Notfall schnellstmöglich helfen zu können. Doch Salzburgs Wasserrettung steht mit ihren 21 Ortsstellen auch rund um die Uhr bereit und wird über das Rote Kreuz (Notruf 144) alarmiert.

Wertvolle Tipps der Wasserrettung

Gesundheit: Eh klar, oder? Wenn ihr schwimmen geht oder euch abkühlen wollt, müsst ihr gesund sein.

Duschen und abkühlen: Vor dem Sprung ins kühle Nass, sollte der Kreislauf mit einer Dusche runtergekühlt werden.

Kältegefühl: Wenn euch im Wasser kalt wird, dann verlasst es umgehend! Kälte führt zu Krämpfen, die lebensgefährlich für Schwimmer werden können.

Ohrenerkrankungen: Wenn ihr Schmerzen in den Ohren habt oder eine Ohrenverletzung, dann dürft ihr weder schwimmen noch tauchen. Kaltes Wasser macht alles nur viel schlimmer.

Kinder: Kinder werden von ihren Eltern bzw. Angehörigen niemals aus den Augen gelassen. Da gibt es keine Ausrede! Schwimmhilfen sind selbstverständlich.

Essen: Erinnert ihr euch noch an die Baderegeln? Mit vollen Bauch wird nicht geschwommen! Besser etwa eine Stunde nach einer Mahlzeit warten, bevor ihr wieder im Wasser planschen geht.

Sonnenschutz: Wenn euch zu heiß ist, solltet ihr nicht direkt ins Wasser springen. Vorbeugend helfen T-Shirts und Kappen – Sonnencreme ist sowieso ein Muss.