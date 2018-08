Ausbau der Lokalbahn: Lösung für Salzburgs Verkehrsproblem?

Eine unterirdische Verlängerung der Lokalbahn vom Salzburger Hauptbahnhof bis zum Mirabellplatz war bereits häufig im Gespräch, mit der Gründung einer Planungsgesellschaft wollen Stadt und Land dem Ziel noch in diesem Jahr einen Schritt näher kommen, wie die Salzburger Nachrichten (SN) am Mittwoch berichten. Darüber hinaus soll die Planungsgesellschaft prüfen, ob eine Weiterführung der Trassen in Richtung Süden möglich ist, und wie es um die Anbindung des Messezentrums steht.

Bund soll bei Finanzierung aushelfen

Laut SN schätzt die Salzburg AG die Kosten für die Planungsarbeiten bis zur Einreichung auf bis zu acht Millionen Euro. Bezüglich der Finanzierung wollen Bürgermeister Preuner und Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (beide ÖVP) bei Verkehrsminister Hofer (FPÖ) anklopfen.