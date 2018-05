Auschwitz-Komitee lud Kollegah und Farid Bang ein

Die Rapper erhielten trotz massiver Kritik vor Kurzem einen Echo - © APA (dpa-Zentralbild)

Das Internationale Auschwitz-Komitee hat das umstrittene Rapper-Duo Kollegah und Farid Bang zu einem Besuch in die KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau eingeladen. “Ein solcher Besuch der beiden Rapper wäre auch ein Signal an ihre vielen Fans”, teilte der geschäftsführende Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, am Dienstag mit.