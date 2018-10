Ausgefallener Sölden-RTL stattdessen in Saalbach-Hinterglemm

Marcel Hirscher verschlägt es heuer nach Saalbach-Hinterglemm. - © ASSOCIATED PRESS

Riesiger Jubel im Pinzgau: Der Österreichische Skiverband (ÖSV) wird den am Sonntag in Sölden wegen Neuschnee und Verwehungen ausgefallenen Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren am 20. Dezember in Saalbach-Hinterglemm nachtragen. Im Vorfeld finden dort zwei Europacup-Super-G statt.