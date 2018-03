Ausgestorben geglaubtes Borstenkaninchen entdeckt

Mit seinen Eltern müsse es also mindestens drei der Tiere dort geben, sagte Bed Bahadur Khadka, ein Naturschutzbeamter im Chitwan. In dem Park war zuvor nur ein einziges Mal – im Jahr 1984 – ein Borstenkaninchen nachgewiesen worden.

Der Glücksfund sei bei der Beobachtung seltener Vögel im Park gelungen, erzählte Khadka. Gemeinsam mit drei Kollegen berichtet er im Journal “Conservation Science” über die seltene Entdeckung. Man habe die Art in dem Gebiet für ausgestorben gehalten. Vereinzelte Nachweise gab es demnach lediglich in zwei anderen Nationalparks des Landes – weshalb die Tiere in Nepal als “vom Aussterben bedroht” gelistet sind.

