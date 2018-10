Ausländische Hilfsgüter kommen in Indonesien an

Die Hilfe wird dringend benötigt - © APA (AFP)

Nach den Erdbeben und dem Tsunami in Indonesien sind die ersten Hilfsgüter aus dem Ausland in der Stadt Palu angekommen. Vielen Menschen auf der Insel Sulawesi fehlte es weiterhin am Nötigsten, doch manche Bewohner bemühten sich um ein Stück Normalität. Das ganze Ausmaß der Katastrophe mit mehr als 1.400 Toten war auch am Donnerstag, nach sechs Tagen, noch nicht abzusehen.