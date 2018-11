Außenhandelsdefizit heuer massiv verringert

Während der Fehlbetrag beim Warenaustausch mit anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union im Jahresabstand von 3,34 auf 2,53 Mrd. Euro massiv zurückging, stieg er im Außenhandel mit Drittstaaten von 0,51 auf 0,64 Mrd. Euro etwas an.

Österreich exportierte heuer in den ersten acht Monaten Waren im Wert von 99,26 Mrd. Euro (plus 6,5 Prozent). Im Gegenzug legten die Importe um 5,5 Prozent auf 102,43 Mrd. Euro ebenfalls merklich zu. Überdurchschnittlich kräftig erhöhten sich die heimischen Lieferungen in die EU mit einem Plus von 7,3 Prozent auf 69,91 Mrd. Euro. Die Importe aus der EU beliefen sich auf 72,45 Mrd. Euro (plus 5,8 Prozent).

Die österreichischen Ausfuhren in Drittländer nahmen zwischen Jänner und August um 4,6 Prozent auf 29,34 Mrd. Euro zu, die Einfuhren aus Nicht-EU-Staaten stiegen um 5 Prozent auf 29,98 Mrd. Euro.

Im August setzte sich der starke Exporttrend fort: Die Ausfuhren zogen im Jahresabstand um 5 Prozent auf 11,32 Mrd. Euro an. Parallel dazu wurden Waren im Wert von 11,90 Mrd. Euro nach Österreich importiert (plus 2,7 Prozent).

