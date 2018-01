Außenministerin Kneissl auf erster Auslandsreise in Slowakei

Nähest gelegene Hauptstadt ist Kneissls erstes Ziel - © APA

Die von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl reist am Dienstag zu ihrer ersten Auslandsreise nach Bratislava. Dort wird sie von Staatssekretär Ivan Korcok offiziell empfangen. Korcok hat die Agenden übernommen, während Außenminister Miroslav Lajcak das Amt des Präsidenten der UNO-Vollversammlung in New York ausübt. Kneissl und Lajcak werden aber informell zusammentreffen.