Außenministerin Kneissl beginnt Russland-Besuch

Die Außenministerin besucht Russland - © APA

Überschattet von der jüngsten Zuspitzung des Konflikts zwischen dem Westen und Russland beginnt Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Donnerstagnachmittag einen Antrittsbesuch in Moskau. Zum Auftakt war ein Vortrag an der Diplomatischen Akademie und die Eröffnung eines österreichischen Sprachinstituts in Moskau geplant, ihren Amtskollegen Sergej Lawrow will Kneissl am Freitag treffen.