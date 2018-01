Außenministerin Kneissl reist am 18. Jänner nach Sofia

Bulgarien ist Kneissls nächstes offizielles Reiseziel - © APA

Außenministerin Karin Kneissl reist am 18. Jänner nach Bulgarien. In Sofia wird sie mit ihrer Amtskollegin Ekaterina Sachariewa zusammentreffen, wie die Sprecherin Kneissls, Elisabeth Hechenleiter, am Donnerstag auf APA-Anfrage mitteilte. Der Besuch steht im Fokus der EU-Ratspräsidentschaft, die Bulgarien turnusmäßig im Jänner übernommen hat und im Juli an Österreich übergeben wird.