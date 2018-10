Australien lässt einige Asylsuchende aus Nauru ins Land

Seit 2013 bringt Australien Asylsuchende, die auf dem Seeweg ankommen, in Lagern in der Inselrepublik Nauru sowie auf der zu Papua Neuguinea gehörenden Insel Manus unter. Nauru liegt im Pazifischen Ozean rund 3.000 Kilometer nordöstlich von Australien und hat etwa 13.000 Einwohner. Dort leben derzeit etwa 900 Flüchtlinge, einige schon seit fünf Jahren.

Canberra lehnt eine Änderung seiner Migrationspolitik bisher ab. Ärzte und Flüchtlingsorganisationen sorgen sich aber zunehmend um das Wohlergehen der Flüchtlinge. Im Gespräch ist unter anderem die Möglichkeit, Asylsuchende ins benachbarte Neuseeland zu bringen, so lange sichergestellt werden kann, dass sie von dort nicht nach Australien reisen können. Über eine entsprechende Gesetzesvorlage von 2016 könnte im November im Parlament beraten werden.

Eine Delegation von Religionsgruppen appellierte am Donnerstag an Einwanderungsminister David Coleman für eine Umsiedlung der Asylsuchenden nach Australien. “Wir müssen sie hierher bringen und entweder in Australien ansiedeln oder ein anderes geeignetes Land finden, das sie aufnimmt”, sagte der anglikanische Bischof Philip Huggins.

