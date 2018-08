Australiens Ex-Premier Turnbull verlässt auch Parlament

Turnbull gab seinen Abschied aus dem Parlament bekannt - © APA (AFP)

Nach dem Sturz durch die eigene Partei hat Australiens ehemaliger Premierminister Malcolmauch sein Abgeordnetenmandat niedergelegt. Der 63-Jährige gab am Freitag seinen Abschied aus dem Parlament in Canberra bekannt. Damit kommt es in seinem bisherigen Wahlkreis in Sydney zu einer Nachwahl, die die rechtsliberale Regierung die Mehrheit kosten könnte.