Australischer Strand wegen Quallen-Attacke gesperrt

Wegen des Angriffs einer hoch gefährlichen Qualle auf eine Schwimmerin ist in Australien ein beliebter Strand komplett gesperrt worden. Die Frau wurde am Mittwoch am Strand Cable Beach in der Nähe von Broome an der Nordwestküste von einer Irukandji-Qualle gestochen. Die Schwimmerin musste laut einem TV-Bericht von ABC mit großen Schmerzen ins Krankenhaus. Ihr Zustand sei inzwischen “stabil”.