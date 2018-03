Austria Salzburg erhält von Dortmund-Fans eine fünfstellige Spende

Der Zusammenschluss, dem rund 50 Fanclubs des BVB und mehr als 2.700 Personen angehören, gab bei den Heimspielen gegen Salzburg und am vergangenen Sonntag gegen Eintracht Frankfurt für eine Spende von jeweils 10 Euro symbolische Eintrittskarten aus. Vor zwölf Jahren entstand bei einem Besuch der Violetten eine Beziehung mit den Dortmundern. Ein Jahr nach der Wiedergründung haben die Maxglaner ein Spiel in Dortmund besucht und dabei eine lose Fanbeziehung geschaffen.

Austria Salzburg investiert Geld in Nachwuchs

Bereits am Montag hatte Salzmann Kontakt mit den Verantwortlichen der Dortmunder Fanszene. Am Mittwochabend wurde ihm die erfreuliche Spendensumme bei einem Treffen im M32 in Salzburg nun bekannt gegeben. “Den genauen Betrag wollen wir noch nicht kommunizieren. Dazu lassen sich die Dortmunder noch etwas Spezielles einfallen, bis dahin haben wir Stillschweigen vereinbart”, erklärte Salzmann gegenüber SALZBURG24 exklusiv. “Wir wollen das Geld, das aus Dortmund kommt, in den Nachwuchs investieren, da dieser aufgrund der finanziellen Turbulenzen in den vergangenen Jahren ohnehin zu kurz gekommen ist”, fügte der Obmann der Salzburger an. Nach S24-Informationen soll die Rede von einem fünfstelligen Betrag sein.

Dortmund-Fans versichern weitere Unterstützung

Beim “come together” war Salzmann besonders von der professionellen Vorgehensweise des deutschen Spitzenklubs angetan: “David Rettenbacher (Obmann-Stellvertreter, Anm. der Redaktion) und ich sind sehr freundlich empfangen worden. Es entstanden positive Gespräche, bei denen uns die Verantwortlichen weitere Unterstützung zugesagt haben.” Zudem kommt es am Donnerstag zu einem Treffen von einigen Vertretern beider Fangruppen. Die Mozartstädter wollen die befreundeten Fangruppen aus Deutschland nun gerne bei einem ihrer Partner begrüßen. Mit jedem Getränk das in der Salzburger Altstadt in der City Alm, SEGABAR Rudolfskai 18 oder Vis Á Vis Salzburg konsumiert wird, unterstützt man den Nachwuchs der Salzburger.

Austria-Sportchef Christian Schaider im LIVE-Talk

Christian Schaider, Sportchef und Trainer der Violetten, wird uns am Freitag ab 14.30 Uhr im LIVE-Studio über die Entwicklung des Fußballvereins sowie die anstehenden Highlights der Maxglaner informieren.