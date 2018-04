Austria und Mattersburg gleichsam zum Siegen verdammt

Mattersburgs Markus Pink gegen Austrias Felipe Pires - © APA

Im Heimspiel der 32. Runde gegen Mattersburg am Samstag (16.00 Uhr) steht die Wiener Austria mehr denn je unter Siegzwang. Die Violetten liegen fünf Punkte hinter einem Europa-Cup-Rang. Am Abend trifft die kriselnde Admira auf einen WAC, der zuletzt erstmals nach acht Niederlagen mal wieder gewinnen konnte (2:1 gegen Sturm). Der sensationelle Aufsteiger LASK tritt in Altach an (beide 18.30 Uhr).