Austria will es bei zweitem Versuch gegen WAC besser machen

Neustart der Partie in Wolfsberg - © APA (EXPA/Angerer)

Nachdem ein Unwetter die Austria am Samstag in Wolfsberg vor der nächsten Niederlage gerettet hat, soll bei der Neuaustragung alles anders werden. Am Dienstagabend (19.00 Uhr) will Trainer Thomas Letsch eine deutlich verbesserte violette Elf sehen. Beim WAC will man indes auf das bis zur 45. Minute Gezeigte anschließen.