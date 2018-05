Austria will mit Sieg beim WAC Negativmarke abwenden

Austrias Prokop gegen Wernitznig vom WAC - © APA

Die Wiener Austria will zumindest einen Negativrekord abwenden. Platz acht wäre historischer Tiefstand in der Bundesliga-Geschichte. Umso wichtiger ist ein Sieg beim WAC am Samstag (18.30). Eröffnet wird die 34. und damit drittletzte Runde mit der Partie Sturm Graz gegen den LASK (16.00), die Admira empfängt Mattersburg und Altach den SKN St. Pölten (beide 18.30).