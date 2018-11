Austrian Open: ÖTTV-Doppel und -Mixed ausgeschieden

Fegerl/Polcanova sind bereits ausgeschieden - © APA

Die Doppel im Hauptfeld der Linzer Tischtennis-Austrian-Open mit österreichischer Beteiligung sind am Donnerstag in Runde eins ausgeschieden. Sofia Polcanova unterlag mit Jana Noskowa (RUS) 2:3 (9,-11,-8,7,-5), das Mixed Stefan Fegerl/Polcanova verlor 1:3 (-6,8,-6,-6) und für die Europameister Robert Gardos/Daniel Habesohn setzte es ein 0:3 (-8,-5-11). Am Donnerstagabend folgten die Einzelmatches.