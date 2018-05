Austrian Sqaush Challenge im Europark: Die Landesliga Finalrunden

Besonders zu hervorheben waren die Begegnungen von SC80 und SC Mondsee. Simon Loindl (SC Mondsee) vs. Christoph Ressel (SC80) und Mihaly Androczky (SC Mondsee) vs. Mathias Ebenberger (SC80),lieferten sich ein harten ausgeglichenes Match. Beide Spiele gingen über 5 Sätze. Am Ende konnten Simon Loindl und Mathias Ebenberger die Spiele für sich entscheiden. Somit gewann SC80 mit 2-1 Spielen.

In der zweiten Begegnung SC Viehhausen und SC Freilassing war die Situation etwas klarer. Zwar wurde das letzte Spiel zwischen Robert Fasser (Viehhausen) und Mario Reichl(Freilassing) ein spanender 4 Satz Krimmi. Trotzdem konnte SC Viehhausen die Begegnung 3-0 für sich entscheiden.

Landesmeister der Salzburger Landesliga wurde SC Viehhausen vor SC Freilassing, dritter SC Mondsee.