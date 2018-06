Austrian Squash Challenge: Favoriten setzen sich in Vorrunde durch

Die Austrian Squash Challenge bot am Freitag jede Menge Action. - © Andreas Lutche

Am vierten Tag der Austrian Squash Challenge im Europark standen am Freitag die Vorrundenspiele des Elite Series Finalturniers auf dem Programm. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren behielten die Favoriten die Oberhand. Sie treffen am Wochenende in den Platzierungsspielen aufeinander.