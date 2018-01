Austroamerikanischer Milliardär Gerhard Andlinger tot

Gerhard Andlinger starb am 22. Dezember 2017 in New York. - © APA/BARBARA GINDL

Der austroamerikanische Milliardär Gerhard Andlinger ist tot. Der gebürtige Linzer ist bereits am 22. Dezember in seiner Wahlheimat in New York gestorben, bestätigte das Wiener Büro von Andlinger & Company am Donnerstag Medienberichte.