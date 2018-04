AustroCel Hallein investiert 60 Millionen Euro

Das Werk in Hallein. - © Neumayr/SB/Archiv

Die Zelluloseproduktion in Hallein (Tennengau) soll in den kommenden Jahren stark ausgebaut werden. Das gab Jörg Harbring, CEO des Zellstoffherstellers AustroCel Hallein, am Montag bei einem Pressegespräch bekannt. Bis 2020 werden rund 60 Millionen Euro in die Erhöhung der Kapazität von derzeit 150.000 auf 170.000 Tonnen Textilzellstoff investiert.