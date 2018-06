Tickets für das Austropop Festival zu gewinnen!

Willkommen zum Festival im Zeichen des unverwechselbaren, legendären Musikstils -AustroPOP im Pinzgau

Nach der erfolgreichen Erstauflage des Austropopfestivals 2017 geht es heuer in die zweite Runde: „Mit rund 2000 Besuchern und einer an beiden Tagen atemberaubenden Stimmung“ zeigten sich die Veranstalter im Salzburg24-Interview sehr zufrieden. 2018 soll mit einem tollen LineUp und noch mehr Interpreten eine sehenswerte Mischung aus international bekannten Acts sowie „lokalen Helden“ geboten werden. Live on Stage sind neben der „kultigen“ Spider Murphy Gang (unter dem Motto Austropop and friends) auch: Folkshilfe, Skolka, Wiener Wahnsinn, Johanns Erben, Gernot Pachernigg, Endlich Montag und Alf.

SALZBURG24 verlost:

– 2 x 2 Tagestickets für Freitag, 22.06.2018 (Alf, Spider Murphy Gang, Wiener Wahnsinn) im Wert von € 28,– pro Ticket – Freitag ab 18:00 Uhr

– 2 x 2 Samstagstickets für Samstag, 23.06.2018 (Endlich Montag, Gernot Pachernig, Skolka, Johanns Erben, folkshilfe) im Wert von € 28,– pro Ticket – Samstag ab 17:00 Uhr

Teilnahmeschluss: Montag, 18. Juni 2018, 23.59 Uhr.