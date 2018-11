Auszeichnung für Salzburger Verein JoJo

Der Verein vermittelt ehrenamtliche Paten für Kinder psychisch erkrankter Eltern. Platz zwei im Wettbewerb ging an das Patenschaftsprojekt “Open heart” der Kinder- und Jugendanwaltschaft – und damit ebenfalls nach Salzburg.

Paten für Kinder psychisch kranker Eltern

Sigrid Steffen, Vorsitzende des Vereins JoJo, nahm den ersten Preis im Rahmen einer feierlichen Verleihung in Wien entgegen. “Wir freuen uns sehr darüber, dass Kinder psychisch erkrankter Eltern mit diesem Preis ein Stück weit aus dem Schatten geholt werden. Die Kinder haben sich Aufmerksamkeit und vor allem Unterstützung verdient. Sie leisten so viel und werden doch so häufig übersehen”, erklärt Steffen.

JoJo-Projekt ausgezeichnet

Das Patenschaftsprojekt “Gemeinsam wachsen” des Vereins JoJo richtet sich an Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil und Kindern zwischen 0 und 18 Jahren. Ehrenamtliche Patinnen und Paten treffen sich einmal wöchentlich mit ihrem Patenkind und unternehmen Ausflüge, gehen schwimmen, ins Kino oder auf den Spielplatz. Für die Kinder sind ihre Paten wie eine Insel, wo es einmal nur um sie und ihre Bedürfnisse und Wünsche geht. Für die Eltern bedeutet die Patenschaft Entlastung und Unterstützung im Alltag.