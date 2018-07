Auszeichnungen des Kennedy Center an Cher und Philip Glass

Sängerin Cher erhält die Auszeichnung Anfang Dezember - © APA (AFP)

Die Sängerinnen Cher und Reba McEntire, der Komponist Philip Glass und der Jazz-Musiker Wayne Shorter erhalten in diesem Jahr Auszeichnungen vom renommierten Kennedy Center. Zudem geht mit einer Auszeichnung für die Besetzung des Musicals “Hamilton” erstmals ein Preis an ein Ensemble, wie das Kulturzentrum in Washington in der Nacht zum Donnerstag mitteilte.