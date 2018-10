Das Auto ist komplett ausgebrannt. - © FF Anif

Am Montagmorgen rückte die Feuerwehr Anif (Flachgau) zu einem Brand in der Alpenstraße aus. Ein Auto stand in Flammen und brannte völlig aus. Die Straße musste in beide Richtungen gesperrt werden. Laut Feuerwehr wurde niemand bei dem Vorfall verletzt.