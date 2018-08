Auto brennt in Bad Hofgastein aus

Die Feuerwehr Bad Hofgastein war in der Nacht auf Montag gefordert. - © Bilderbox/Symbolbild

Auf einem Parkplatz in Bad Hofgastein (Pongau) stand ein Auto in der Nacht auf Montag aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand, wie die Polizei Salzburg berichtet. Die Feuerwehr Bad Hofgastein rückte mit 25 Mann und drei Fahrzeugen aus, um die Flammen zu löschen.