Auto brennt plötzlich in Aiglhofstraße: Verletzter

Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) - © APA/HERBERT NEUBAUER

In der Aiglhofstaße in der Stadt Salzburg begann am Sonntag ein Auto plötzlich während der Fahrt zu brennen. Die Flammen schlugen auf Höhe des Cockpits in den Innenraum. Der 19-jährige Lenker und der 68-jährige Beifahrer konnten sich aus dem Auto retten. Der Beifahrer wurde dabei verletzt.