Auto dreht plötzlich um: Drei Verletzte bei Crash auf B320 in Radtstadt

Eine 40-Jährige aus Radstadt war am Samstag am frühen Abend auf der Ennstal Straße, de B320, von Altenmarkt in Richtung Radstadt unterwegs. Als ein entgegenkommendes Fahrzeug völlig ein Wendemanöver einleitete, konnte sie mit ihrem Pkw einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

B320: Auto schleudert in Böschung

Das wendende Auto, in dem sich ein 21- und ein 23-jähriger Albaner befanden, wurde an der rechten hinteren Seite erfasst, drehte sich aufgrund der Wucht des Aufpralls und kam im Böschungsbereich der Fahrbahn zum Stillstand.

Rotes Kreuz kümmert sich um Verletzte

Alle drei Beteiligten erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Während die Lenkerin vom Roten Kreuz zu einer örtlichen Arztpraxis zur medizinischen Versorgung gebracht worden war, wurden die zwei Männer vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Schladming eingeliefert.

Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Freiwillige Feuerwehr Radstadt war mit 20 Mann und zwei Fahrzeugen an der Unfallstelle mit Berge- und Aufräumungsarbeiten beschäftigt.