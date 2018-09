Auto fuhr in Menschenmenge vor Londoner Moschee

Die Polizei in London fahndet nach den Fahrerflüchtigen (Symbolbild). - © APA/AFP/Tolga AKMEN

Vor einer Moschee in London ist ein Auto am Mittwoch in eine Gruppe von Menschen gefahren. Bei dem Vorfall vor dem Al-Majlis Al-Hussaini Islamic Centre im Nordwesten der britischen Hauptstadt wurden am Morgen drei Männer verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Von einem terroristischen Hintergrund gehen die Ermittler nicht aus.