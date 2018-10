Auto in Fußgänger gefahren: Mehrere Verletzte in Berlin

Die Polizei geht von gesundheitlichen Problemen des Fahrers aus - © APA (dpa)

Im Berliner Stadtteil Charlottenburg ist ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren und anschließend in ein Haus gekracht. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, wurden nach Augenzeugenberichten insgesamt mindestens fünf Menschen verletzt. Ursache des Unfalls am Mittag könnten gesundheitliche Probleme des Autofahrers gewesen sein, schrieb die Polizei auf Twitter.