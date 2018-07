Auto kollidiert mit Pinzgauer Lokalbahn in Zell am See

Der 27-Jährigen kam im Wiesengütlweg ein Fahrzeug entgegen, das am Bahnübergang auf der gegenüberliegenden Seite anhielt. Weil sie offenbar annahm, dass das andere Auto stehenbleiben würde, um ihr für die Überquerung Platz zu machen, fuhr die Frau ungebremst auf die Gleise. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.

Pkw contra Lokalbahn in Zell am See

Doch im selben Moment kam aus Krimml eine Garnitur der Pinzgauer Lokalbahn angefahren. Der Lokführer gab zweimal ein akustisches Signal ab und verringerte die Geschwindigkeit der Bahn, da er Autos am Bahnübergang entdeckte. Plötzlich kam es zum Zusammenstoß des Triebwagens mit dem Pkw der 27-Jährigen.

Die Bahnstrecke wurde noch am gleichen Abend wieder freigegeben. /FF Zell am See ©

Keine Verletzten bei fatalem Crash

Die fünf Passagiere, ein Schaffner und der Lokführer blieben bei der Kollision allesamt unverletzt, gab die Polizei an. Auch die Pkw-Lenkerin trug demnach keinerlei Blessuren davon. Es entstand aber hoher Sachschaden am Auto, der Zuggarnitur und an einer Weiche.

Zugstrecke im Pinzgau wieder freigegeben

Die Freiwillige Feuerwehr Zell am See stand mit fünf Fahrzeugen und 34 Mann im Einsatz. Die Bahnstrecke konnte noch am Dienstagabend wieder freigegeben werden.