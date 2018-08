Auto kracht bei Unfall in Bushaltestelle: Zwei Verletzte

Auf der B165 ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. - © Feuerwehr Bramberg

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag in Bramberg (Pinzgau) auf der Gerlos Straße (B165) gekommen. Ein 55-jähriger Pkw-Lenker krachte einem 20-jährigen Autofahrer in die Seite, woraufhin dieser mit seinem Fahrzeug mit einer Bushaltestelle kollidierte. Der 55-Jährige geriet nach dem Unfall mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß. Zwei Personen wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.