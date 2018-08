Der Unfall forderte zwei Verletzte. - © Pressefoto Scharinger

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B147 Braunauer Straße forderte in Lengau zwei Verletzte. Ein 28-Jähriger wich einem Tier aus, als er von Munderfing in Richtung Friedburg unterwegs war. Daraufhin geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte in das Auto einer 47-Jährigen. Er war alkoholisiert.