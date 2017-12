Auto krachte in Berlin in SPD-Zentrale

Das Auto fuhr durch den Eingangsbereich - © APA (AFP)

In Berlin ist am Heiligen Abend ein Auto in die Parteizentrale der SPD gekracht. Die Umstände des Zwischenfalls waren zunächst völlig unklar und sorgten für diverse Spekulationen. Wie die Polizei später bekanntgab, dürfte es sich jedoch um einen Suizidversuch handeln.