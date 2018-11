Die Kontrolle verloren - © APA (dpa)

Ein betrunkener Autofahrer ist in Baden-Württemberg mit seinem Wagen in ein Altersheim gekracht und hat eine schlafende Frau verletzt. “Der Mann fuhr erst gegen eine Laterne, dann machte sich sein Auto selbstständig, rauschte über eine Wiese und drückte die Wand der Seniorenunterkunft ein”, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen.