Auto mit defekten Bremsen prallte in Wien gegen Haus

In Wien-Alsergrund ist am Dienstagabend ein Pkw gegen eine Hauswand gekracht. Der Lenker gab danach gegenüber der Polizei an, er habe gewusst, dass die Bremsen defekt sind. Der 53-Jährige musste schwer verletzt stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, sein 40 Jahre alter Beifahrer wurde wegen leichter Verletzungen ambulant behandelt.