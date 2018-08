Auto mit zwei Insassen stürzt in Kapruner Ache

Beim Ausparken an der Nikolaus-Gassner-Straße fuhr eine 33 Jahre alte Autolenkerin wohl versehentlich in das Bachbett der Kapruner Ache, in welcher derzeit Hochwasser herrscht. Der Pkw trieb dann etwa einen halben Kilometer weit ab. Die beiden Insassen aus Tschechien konnten sich in der Zwischenzeit selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien.

Auto aus Kapruner Ache gezogen

Feuerwehr-Einsatzleiter Gerhard Lederer ordnete sofort das Absenken des Wasserpegels der Ache an und die Floriani sicherten das Auto mit Gurten, damit es nicht noch weiter im Fluss abtreibt. Anschließend zog ein Kran das Fahrzeug aus der Kapruner Ache heraus.

Mit vereinten Kräften wurde das Auto aus der Ache gezogen. /HV Domenik DAVID / FF Kaprun ©

Unfall fordert zwei Verletzte

Die beiden Insassen wurden laut Polizei zwar nicht verletzt, aber vorsorglich in das Spital nach Zell am See transportiert. Laut Feuerwehr bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Umwelt. Die Feuerwehren aus Kaprun und Zell am See waren mit 57 Mann und acht Fahrzeugen im Einsatz.