Auto raste in Münster in Menschenmenge: Offenbar mehrere Tote

Die Hintergründe sind völlig unklar. (Themenbild) - © APA/dpa/Archiv

In Münster im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Samstag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. In ersten Medienberichten hieß es, bei dem Zwischenfall hätte es mehrere Tote gegeben. Die Polizei bestätigte bisher 30 Verletzte, aber keine Todesopfer.