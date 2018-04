Großeinsatz der Polizei im Gange - © APA (Archiv/dpa)

In Münster im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Samstag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. In Medienberichten hieß es, bei dem Zwischenfall hätte es mehrere Tote gegeben. Die Polizei bestätigte dies nicht. Ihren Angaben zufolge wurden 30 Menschen verletzt. Der mutmaßliche Tatverdächtige habe sich vor Ort selbst gerichtet.