Im Streit ist ein Mann in Moskau in eine Menschengruppe gerast. Der Fahrer sei zuvor mit seinen Freunden in einem Cafe heftig aneinandergeraten, teilte das Innenministerium der Agentur TASS am Sonntag mit. Nach offiziellen Angaben stieg er daraufhin in sein Auto, wartete auf die Bekannten und drückte dann auf das Gaspedal, wodurch mindestens neun Menschen schwer verletzt wurden.

In Moskau werden immer wieder ähnliche Fälle bekannt. Während der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer war ein Taxifahrer mitten im Stadtzentrum in eine Fangruppe gerast. Von offizieller Seite hieß es, der Mann sei nach einer langen Schicht vollkommen übermüdet gewesen und am Steuer kurz eingenickt. Ein Terrorverdacht wurde ausgeschlossen. In anderen Fällen teilten die Behörden kaum Informationen mit. (APA/dpa)