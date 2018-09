Auto schleudert bei Lamprechtshausen in Maisfeld: Mehrere Verletzte

Der Pkw-Überschlag forderte mehrere Verletzte. - © FF Lamprechtshausen

Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Samstagabend in Niederarnsdorf bei Lamprechtshausen (Flachgau). Ein vollbesetzter Pkw kam von der Straße ab, überschlug sich und schleuderte auf ein Maisfeld, berichtet die Polizei in einer Aussendung.