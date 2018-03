Auto steht auf der A1 bei Wallersee in Flammen

Um kurz nach drei Uhr früh wurden die Einsatzkräfte am Freitag alarmiert. Auf der Richtungsfahrbahn Wien war ein Pkw aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Fahrzeug befand sich kurz nach der Auffahrt Wallersee am Pannenstreifen. Ein Unfall sei dem Brand nicht vorausgegangen, informierte die Polizeisprecherin.

Feuerwehreinsatz auf der A1: Umleitung über Bundesstraße

Für die Dauer der Löscharbeiten kam es auf der Autobahn zu Behinderungen. Der Verkehr wurde vor der Abfahrt auf die B1 umgeleitet. Wie die Feuerwehr Eugendorf mitteilte, konnte der Brand innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden. Die Unfallstelle war nach etwa einer Stunde geräumt, teilte Polizeisprecherin Rainer abschließend mit.