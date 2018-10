Das Auto rollte über den Hang und überschlug sich. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

In Dienten (Pongau) ist am Sonntagnachmittag ein Auto über einen Hang gerollt und 200 Meter abgestürzt. Der Lenker hatte den Wagen abgestellt, weil er einen Schranken öffnen wollte. Plötzlich setzte sich der Wagen aber in Bewegung und war nicht mehr aufzuhalten.